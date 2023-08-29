Экипаж «Союза МС-24» отправился на Байконур для предстартовой подготовки

Основной и дублирующий экипажи пилотируемого корабля "Союз МС-24" покинули Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) и отправились на Байконур для прохождения предстартовой подготовки, передает корреспондент ТАСС.

Командир "Союза", будущий спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко рассказал журналистам, что внутри экипажа сложились хорошие отношения.

"Конечно, мы готовы [к полету], мы заряжены", - отметил Кононенко.

В состав основного экипажа 70-й и 71-й экспедиции на Международную космическую станцию входят космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорел О'Хара. Их дублерами выступают космонавт Алексей Овчинин и астронавт Трейси Дайсон. Экипажи отправились на автобусе к аэродрому Чкаловский, откуда самолет доставит их на космодром.

Старт транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-24" запланирован на 15 сентября. О'Хара вернется на Землю весной 2024 года на "Союзе МС-24", а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего космонавты вернутся на Землю на "Союзе МС-25". В рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым человеком на Земле, пробывшим в космосе более тысячи суток.