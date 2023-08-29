Илон Маск пригрозил блокировкой аккаунтов в X

"Обратите внимание, что любые попытки манипулировать программой вознаграждения авторов на этой платформе приведут к блокировке аккаунта", - написал Маск на своей странице в X.

В апреле бизнесмен сообщил о запуске программы монетизации пользовательского контента. Он уточнил, что в течение первого года действия программы пользователи будут получать уплаченные подписчиками средства полностью, за исключением комиссии платежных систем. X также намерен оказывать поддержку в продвижении аккаунтов, создающих собственный контент.

27 октября 2022 года Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter на сумму $44 млрд. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.