Технике Apple предрекли подорожание в России на 20%

Мировые цены на iPhone и другие устройства компании Apple вырастут на 12%, а в России — на 20%. Об этом со ссылкой на ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина сообщает РИА Новости.
Муртазин объясняет, что основная причина предстоящего роста цен связана с нестабильностью в глобальной экономике, которая влияет на стоимость компонентов и производство.
«В прошлом году средний рост цены на продукцию Apple составил 12% в долларах, в евро — еще больше. Если мы говорим про 2023 год, то все ровно то же самое. Мы видим, что цены вырастут примерно на 12-13%, зависит от рынка. Где-то больше, где-то меньше», — заявил эксперт.
При этом в России ситуация будет еще хуже из-за волатильности рубля, считает аналитик.
«В России ситуация помножена на курс рубля, что приведет к большему росту — в среднем на 20%», — прогнозирует Муртазин.
Согласно многочисленным утечкам, Apple намерена сохранить стоимость базовых iPhone 15 и 15 Plus, тогда как цена на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max (Ultra) может вырасти на $100-200. Кроме того, некоторые источники полагают, что техника Apple будет дорожать из-за напряженных отношений между США и Китаем.