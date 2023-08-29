Технике Apple предрекли подорожание в России на 20%

«В прошлом году средний рост цены на продукцию Apple составил 12% в долларах, в евро — еще больше. Если мы говорим про 2023 год, то все ровно то же самое. Мы видим, что цены вырастут примерно на 12-13%, зависит от рынка. Где-то больше, где-то меньше», — заявил эксперт.