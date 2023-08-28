Российский ученый прокомментировал данные c индийской лунной станции
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что информация индийского лунохода «Прагъян» о высокой температуре поверхности Луны на Южном полюсе не является сенсацией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, эти данные соответствуют расчётам, которые уже были приняты в научном сообществе.
«На самом деле, это в пределах ожидаемого. Выдающегося открытия здесь нет. Где-то это может быть близко к пределам, которые определяли по наблюдениям с Земли, но это точно не сенсация», – заявил Эйсмонт.
Напомним, что индийский луноход «Прагъян» ранее передал на Землю данные о температуре лунной поверхности. Согласно этой информации, температура Луны на Южном полюсе может достигать +60°C.
23 августа Индия успешно посадила космическую станцию «Чандраян-3» на поверхность Луны. В составе станции также состоит луноход «Прагъян», который которому предстоит провести несколько анализов и тестов оборудования.