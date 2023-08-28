В Россию привезли планшет Google Pixel Tablet по цене современных iPad Air
Этот девайс, запущенный Google в продажу в июне, теперь доступен для российских потребителей и стоит на уровне с актуальными моделями iPad Air.
Спецификации планшета впечатляют: он оснащён высококачественным дисплеем с разрешением 2K, а его процессор Google Tensor G2 обещает отличную производительность.
Планшет работает на операционной системе Android 13, что гарантирует доступ к огромному количеству приложений и сервисов.
Однако, ключевой момент — это цена. Google Pixel Tablet предлагается по цене, сравнимой с iPad Air — около 80 000 рублей. Это делает его уже менее привлекательным вариантом. Но всё ещё интересным для тех, кто ищет альтернативу продуктам Apple.
Напомним, что в октябре 2023 года от Google ждут анонса новых флагманских смартфонов — Pixel 8 и Pixel 8 Pro.