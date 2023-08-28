Аналитик рассказал, кому могут заблокировать сим-карту

Если человек менял паспорт и вовремя не обновил данные, на которые была оформлена сим-карта или же просто не внес текущие паспортные данные, то операторы имеют право заблокировать ее, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом сообщает радио КП.

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По словам эксперта, Роскомнадзор проверил уже 265 миллионов российских сим-карт и смог выявить нарушения при указании персональных данных у 9,5 миллиона абонентов.

Ведомство не стало считать нарушением те случаи, при которых сим-карты были оформлены на одного человека, но пользовался ей другой. Это касалось только родственников, например, при оформлении сим-карты на ребенка. Такая процедура не считалась нарушением, так как при оформлении номера использовались легальные и актуальные паспортные данные, объяснил он.

"Если вы не получили сообщение в виде СМС или звонка от вашего оператора, что вам нужно уточнить данные, то вы не в группе риска. В группе риска те, кто за последние годы менял паспорт и теперь данные не совпадают", – сказал Муртазин.

Эксперт подчеркнул, что в случае смены паспорта абонент обязан предоставить новые паспортные данные своему оператору в течение 15 дней, а те, кто этого не сделают, попросту лишатся связи.

В начале августа Роскомнадзор призвал операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. В первую очередь это касается корпоративных сим-карт и карт, которые раздают у метро без заключения договора.