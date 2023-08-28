В России открыли предзаказы на все модели iPhone 15

В «МТС» начали принимать предварительные заказы на всю линейку смартфонов iPhone 15. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

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Предзаказ будет осуществляться с частичной предоплатой при покупке сертификата стоимостью 50 тыс. руб., который уже доступен в интернет-магазине «МТС». Номинал сертификата будет засчитываться в счет стоимости iPhone, поэтому при получении товара владельцу устройства останется доплатить лишь оставшуюся стоимость смартфона. При этом окончательная стоимость новинок пока неизвестна.

Отмечается, что сразу после презентации Apple специалисты колл-центра «МТС» свяжутся с каждым обладателем сертификата, чтобы уточнить все детали заказа. Вместе с тем, покупателям будут представлены подарки в виде кэшбэка в размере 3 тыс. руб. и стикера «МТС PayTag».

Генеральный директор розничной сети «МТС» Андрей Губанов добавил, что гаджеты Apple зарекомендовали себя как революционные решения, поэтому они всегда пользуются высоким спросом у россиян уже на старте предзаказов.