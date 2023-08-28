Новый смартфон «Р-ФОН» будут производить в России

В социальных сетях начали распространять информацию о том, что новый российский смартфон «Р-ФОН» будут производить в Китае. В рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по опровержению фейков стало известно, что эта информация не соответствует действительности. Ее опроверг директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.