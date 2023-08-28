Разработчик ИИ написала роман совместно с роботом

Разработчик искусственного интеллекта написала роман совместно с роботом
28 августа на книжных прилавках появится роман «Этюды Черни», написанный Ольгой Усковой, владелицей и основателем ведущего мирового разработчика искусственного интеллекта, в соавторстве с роботом «Ипполит 1.0», сообщили в издательстве «АСТ», которое готовит произведение к выпуску.
Автор книги — Ольга Ускова — основоположник российского искусственного интеллекта и гендиректор ведущего мирового разработчика ИИ Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбера и Cognitive Technologies).
По замыслу автора фантастический сюжет перемешан с реальными событиями из жизни российских робототехников и нейронных программистов. При этом практически невозможно понять, где вымысел переходит в правду, а правда мигрирует в литературную фантазию.
В книге также есть прогнозы на будущее, которые дает робот «Ипполит 1.0», разработанный командой Cognitive Pilot. Причем, как отмечает Ускова, часть описанного в романе уже начала сбываться.
Обложка книги и иллюстрации выполнены современным разработчиком ИИ Антоном Емельяновым — также с использованием инструментов ИИ.
По словам президента Гильдии кинодраматургов Союза кинематографистов России Алексея Алешковского, читателю будет представлен инновационный литературный продукт, это эпическая литературная провокация.
«Легкость и непринужденность обращения с концом света превращает героев в настоящих суперменов, которых нам давно не хватало, таких как Илья Муромец, Чапаев, Петька и Анка», — добавляет Алешковский.
Он считает, что книгу можно назвать и антиутопией, поскольку «за нагромождением морока техноужасов» всегда виден четко контролирующий их автор, который «даже в хаосе поглощающего нас абсурда обнаруживает рациональную декартову систему».
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Ангелина Никонова уверена, что в «Этюдах черни» авторам удалось ловко и бесшовно соединить несочетаемое — «пронзительную искренность с полетом фантазии, узнаваемую реальность с высокотехнологичным миром будущего».
«Роман заставляет задуматься, настолько ли далеко это будущее от нас, или мы уже одной ногой в нем. Отдельного внимания заслуживает главная героиня — одновременно отчаянная смелая амазонка, вдохновляющая на подвиги, и хрупкая девушка, созданная для любви рядом со своим рыцарем», — уточняет Никонова.