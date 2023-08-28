Сотрудники Apple подписались на фейкового Тима Кука в соцсети

В социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) появился фейковый аккаунт главы Apple Тима Кука, на который подписались некоторые топ-менеджеры компании. На это обратил внимание портал 9to5mac.

Известно, что Тим Кук ведет лишь две страницы: в социальной сети X (ранее Twitter) и китайской Weibo. Вскоре после покупки Twitter Илоном Маском пользователи стали задаваться вопросом, не намерен ли Кук перейти с этой платформы на другую. Однако уже в июле 2023 года в Instagram появился профиль @tim.d.cook, который представлялся главой Apple и даже публиковал фото и видео от его лица.

Источники 9to5mac подтвердили порталу, что аккаунт является фейковым и не принадлежит Куку. Несмотря на это, на профиль подписались некоторые вице-президенты Apple, включая Лизу Джексон и Алана Дай. Кроме них подписку на фейкового начальника оформили и другие сотрудники Apple.