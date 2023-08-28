«Яндекс» научил нейросеть генерировать видео в «Шедевруме»

«Яндекс» запустил технологию создания видео с помощью нейросети для пользователей «Шедеврума». Приложение по запросу генерирует короткие ролики, которые в том числе могут стать основой для музыкальных клипов, анимации или динамических аватарок в соцсетях. Об этом Sostav сообщил представитель «Яндекса».

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«Шедеврум» может создавать видео длиной четыре секунды с частотой 24 кадра в секунду в формате MP4.

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«Сейчас функция работает в режиме тестирования. Генерация видео доступна активным пользователям «Шедеврума» в обновлённой версии приложения, а посмотреть результаты в ленте приложения могут все», — уточнили в компании.

Чтобы сгенерировать видео, нужно составить в приложении его текстовое описание. В ответ «Шедеврум» предложит четыре варианта первого кадра и набор анимационных эффектов для создания движения. За основу нейросеть берёт выбранное пользователем изображение, генерирует набор его изменённых версий и объединяет всё выбранным эффектом. Как пояснили в компании, сейчас их семь: зум (приближение), таймлапс (ускоренная перемотка), полёт, панорама, вращение, подъём и морфинг (постепенное изменение).

«Для создания кадров будущего видео используется метод каскадной диффузии. С помощью этой технологии «Шедеврум» генерирует отдельные изображения. Сначала нейросеть создаёт картинки в соответствии с запросом, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями», — рассказали в компании.

Генерация видео дополняет другие возможности «Шедеврума» — создание изображений и текстовых постов с заголовком и иллюстрацией. Запрос на коммерческое использование контента из приложения можно через форму обратной связи — ответ придёт в течение пяти рабочих дней.

«Яндекс» представил бета-версию приложения «Шедеврум» в начале апреля. В день запуска оно возглавило топ российского App Store. На текущий момент его установили 5,8 млн пользователей iOS и Android. В мае «Яндекс» добавил в «Шедеврум» подписки на авторов.