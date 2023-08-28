ASUS прекратит производство компактных смартфонов Zenfone

Согласно информации от отраслевых источников, последний смартфон в линейке ASUS Zenfone будет модель Zenfone 10. Команда, ответственная за Zenfone, будет реорганизована и перераспределена в другие подразделения. В настоящее время ASUS проходит через структурные изменения и сокращение персонала.

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По данным тайваньских СМИ, оптимизация внутренней структуры компании ASUS уже привела к сокращению числа сотрудников как на Тайване, так и в Китае. Внутреннее сообщение ASUS раскрыло планы перевода многих сотрудников из отдела мобильных телефонов Zenfone и ROG Phone, но некоторых из них уволили. Сотрудников Zenfone планируют перевести в другие отделы, включая ROG Phone.

Серия Zenfone была запущена в 2014 году, но никогда не пользовалась высокой популярностью. Однако модели Zenfone 9 и Zenfone 10 получили высокие оценки от экспертов и пользователей за продолжительное время автономной работы, качественное программное обеспечение и компактный дизайн.