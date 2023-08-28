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Встроенный браузер Windows начал помечать Chrome как вирус

Встроенный в ОС Windows браузер начал определять установочный файл конкурентного Google Chrome в качестве вируса. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Встроенный браузер Windows начал помечать Chrome как вирус
© globallookpress.com

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей. Те заметили, что при скачивании установочного файла ChromeSetup.exe через браузер Edge последний может пометить дистрибутив как вирус. В этом случае система предложит пользователю перенести файл в корзину и удалить.

Авторы портала подтвердили, что проблема существует: Edge определил установщик Google Chrome как вирус на пяти редакционных компьютерах. Ошибка была замечена на ПК под управлением Windows 10 и 11.

«Microsoft активно продвигает Edge среди пользователей Windows как достойного конкурента. На этом сомнительная практика компании не заканчивается», — заявили журналисты.

По их словам, если через Microsoft Bing ввести поисковый запрос Google Chrome, то появится баннер с предложением установить Edge. Также на странице загрузки Chrome появляется сообщение, что браузер Microsoft работает на той же технологии.

В феврале компанию Microsoft уличили в недобросовестной конкуренции с целью продвижения своего браузера. Пользователи заметили, что корпорация разместила на странице загрузки браузера Google Chrome агрессивную рекламу Edge.

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