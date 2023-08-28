Встроенный браузер Windows начал помечать Chrome как вирус

Встроенный в ОС Windows браузер начал определять установочный файл конкурентного Google Chrome в качестве вируса. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей. Те заметили, что при скачивании установочного файла ChromeSetup.exe через браузер Edge последний может пометить дистрибутив как вирус. В этом случае система предложит пользователю перенести файл в корзину и удалить.

Авторы портала подтвердили, что проблема существует: Edge определил установщик Google Chrome как вирус на пяти редакционных компьютерах. Ошибка была замечена на ПК под управлением Windows 10 и 11.

«Microsoft активно продвигает Edge среди пользователей Windows как достойного конкурента. На этом сомнительная практика компании не заканчивается», — заявили журналисты.

По их словам, если через Microsoft Bing ввести поисковый запрос Google Chrome, то появится баннер с предложением установить Edge. Также на странице загрузки Chrome появляется сообщение, что браузер Microsoft работает на той же технологии.