Исследование: иммунная система человека ухудшается в космосе

Ученые сымитировали нахождение человека в космосе при помощи метода сухого погружения. В эксперименте приняли участие восемь здоровых людей. Авторы брали у них кровь на анализ перед началом исследования, через 7, 14 и 21 день после старта и через 7 дней после окончания. Они обнаружили, что Т-клетки — ключевые компоненты иммунной системы — стали менее активными в борьбе с инфекциями. Этот эффект достиг максимума через 14 дней. Через 21 день Т-клетки почти вернулись к нормальному состоянию. А через 7 дней после окончания эксперимента они восстановили некоторые изменения. Результаты эксперимента помогут найти способы обратить изменения иммунитета. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Впервые человек попал в космос 12 апреля 1961 года. Полет продолжался 108 минут. Сегодня космонавты проводят в космосе от четырех месяцев до года и более в частных случаях. Это очень большой промежуток времени. Возможно, скоро люди смогут путешествовать на Луну и соседние планеты. Однако когда космонавты долго находятся в космосе, их иммунная система изменяется и остается такой после возвращения на Землю. Это может сделать их более уязвимыми к различным инфекциям и сделать скрытые в организме вирусы активными. «Чтобы астронавты могли безопасно совершать космические полеты, нам нужно понять, как это влияет на их иммунную систему, и попытаться найти способы противостоять вредным изменениям в ней, — говорят авторы, — Теперь мы смогли исследовать, что происходит с Т-клетками, которые являются ключевым компонентом иммунной системы, при воздействии условий невесомости».

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Ученые попытались имитировать невесомость при помощи сухого погружения. По этому методу человека на несколько дней или недель погружают в воду. Это действует на организм схожим с невесомостью образом. Раньше людей помещали в специальные ванны и они действительно находились в воде. Сейчас метод называют сухим, потому что появились специальные водяные кровати. Когда человек лежит на них, организм начинает думать, что он находится в состоянии невесомости. Авторы изучали, как поведут себя Т-клетки в крови восьми здоровых людей в течение трех недель в таких условиях. Они провели анализы крови до начала эксперимента, через 7, 14 и 21 день после старта и через 7 дней после окончания.

«Т-клетки стали больше походить на так называемые наивные Т-клетки, которые еще не сталкивались с какими-либо злоумышленниками. Это может означать, что им требуется больше времени для активации, и, следовательно, они становятся менее эффективными в борьбе с опухолевыми клетками и инфекциями», — рассказали исследователи.

Наибольший эффект был замечен через 14 дней. Через 21 день Т-клетки почти вернулись к нормальному состоянию. А через 7 дней после окончания эксперимента клетки восстановили некоторые изменения.