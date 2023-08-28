В Перу найдена гробница жреца возрастом 3000 лет

Гробницу жреца возрастом 3000 лет нашли в Перу
Группа археологов обнаружила гробницу жреца с погребальными подношениями на севере Перу. Возраст захоронения оценили в три тысячи лет.
Находку сделали в регионе Кахамарка в 900 км к северу от Лимы. Исследователи подчеркнули, что этот человек мог быть одним из первых влиятельных служителей культа в Андах.
Гробница оказалась не разграблена. Ее оформление показало, что они принадлежала человеку с высоким положением в обществе.
Тело с частично подогнутыми конечностями было ориентировано с севера на юг. Сохранились артефакты в виде небольшой сферической керамической чаши и резной костяной лопатки. Также были найдены две печати. На одной было выгравировано человеческое лицо, на другой – ягуар.
Скелет и артефакты покрывали шесть слоем земли и пепла. Гробница обладала круглой формой, в диаметре достигала трех метров, в глубину – одного метра.
Исследователи подсчитали, что священник жил около 1000 года до нашей эры. Находка показала, что уже в те времена в Андах жили «могущественные лидеры».
Захоронение находилось в пределах древнего поселения Пакопампа, где ранее нашли руины девяти монументальных церемониальных зданий из резного и полированного камня. Также там были обнаружены гробницы «Леди из Пакопампы» и двух жрецов Змея-Ягуара (существа с летом змеи и головой хищника), сообщает AFP.
Ранее сообщалось, что в Перу обнаружили древнюю «танцплощадку». Но на ней проводили не развлекательные мероприятия, а ритуалы в честь богов.