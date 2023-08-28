В Перу найдена гробница жреца возрастом 3000 лет

Группа археологов обнаружила гробницу жреца с погребальными подношениями на севере Перу. Возраст захоронения оценили в три тысячи лет.

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Находку сделали в регионе Кахамарка в 900 км к северу от Лимы. Исследователи подчеркнули, что этот человек мог быть одним из первых влиятельных служителей культа в Андах.

Гробница оказалась не разграблена. Ее оформление показало, что они принадлежала человеку с высоким положением в обществе.

Тело с частично подогнутыми конечностями было ориентировано с севера на юг. Сохранились артефакты в виде небольшой сферической керамической чаши и резной костяной лопатки. Также были найдены две печати. На одной было выгравировано человеческое лицо, на другой – ягуар.

Скелет и артефакты покрывали шесть слоем земли и пепла. Гробница обладала круглой формой, в диаметре достигала трех метров, в глубину – одного метра.

Исследователи подсчитали, что священник жил около 1000 года до нашей эры. Находка показала, что уже в те времена в Андах жили «могущественные лидеры».

Захоронение находилось в пределах древнего поселения Пакопампа, где ранее нашли руины девяти монументальных церемониальных зданий из резного и полированного камня. Также там были обнаружены гробницы «Леди из Пакопампы» и двух жрецов Змея-Ягуара (существа с летом змеи и головой хищника), сообщает AFP.