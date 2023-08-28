В России зафиксирован рост цен на смартфоны

Средняя стоимость смартфонов в России в рознице повысилась примерно до 25 тысяч рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на аналитический центр GS Group.

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Отмечается, что в январе-июне они поднялись в цене на 32% в сравнении с первым полугодием 2022 года.

Речь идет по большей части о продукции Apple, Samsung, Realme и Xiaomi. По словам руководителя GS Group Александра Суркова, на 14-й iPhone пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. Он обратил внимание на то, что новое поколение Apple всегда дороже предыдущего. Собеседник подчеркнул, что поставщики Samsung ввозят более дорогие модели, так как у бюджетных гаджетов маржинальность значительно ниже.

Специалист отмечает, что китайские бренды Realme, Xiaomi, Infinix постепенно пытаются заполнить нишу ушедших моделей Samsung и осуществляют поставки на российский рынок смартфонов «среднего и высокого ценового сегментов».

На ситуацию с ценами влияют несколько факторов, говорят эксперты. По их словам, такая динамика наблюдается в связи с ослаблением рубля. Кроме того, в первом полугодии значительную часть устройств закупили заблаговременно с учетом маркетинговых акций производителей, а сейчас их покупают уже за полную стоимость, указывают специалисты.