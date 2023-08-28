ESSC: физик Аллен Эгон Чолакян предупредил о возможности самоуничтожения Земли
На сайте Earth Save Science Collaborative опубликовано сообщение американских исследователей, которые проинформировали, что планета начала вращаться быстрее, при этом её ядро и ось постепенно смещаются. Это, по их словам, может закончиться самоуничтожением Земли.
“Недавно мы выявили ряд тревожных аномалий во всех слоях системы Земли. Происходит необычайное смещение, а также дестабилизация ядра, спорадическое и хаотичное ускорение вращения планеты, смещение её оси вращения”, — сообщил физик из Гарвардского университета Аллен Эгон Чолакян.
Специалисты считают, что Земле грозят всё большее число землетрясений, извержений вулканов, цунами, аномальные температурные показатели. В итоге придут в действие магматические очаги под поверхностью, планету будут сотрясать страшнейшие подземные толчки, уменьшится теплопроводность Мирового океана. В результате Земля взорвётся от перегрева, заключают эксперты.