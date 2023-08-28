Антрополог рассчитала время появления суперкиборгов на Земле

Суперкиборги, у которых биологические органы будут заменены техническими устройствами, могут появиться на Земле в ближайшие 200 лет. Об этом заявила популяризатор науки, антрополог Елена Сударикова.

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По мнению исследователя, появление кибернетических организмов возможно, если текущие темпы научно-технического прогресса останутся неизменными. Развитие техники делает человечество слабее, но люди уже научились компенсировать физические недостатки с помощью ненатуральных материалов, пояснила антрополог.

В качестве примера Сударикова привела достижения современной высокотехнологичной медицины. В частности, искусственные хрусталики, которые помогают восстановить зрение, зубные имплантаты и напечатанные на 3D-принтере сердечные клапаны, обеспечивающие бесперебойную работу сердца.

«В дальнейшем технологии будут развиваться. Естественно, это приведет к тому, что человек станет подобен кораблю Тесея, у которого заменили все мачты, палубу и доски…» – отметила эксперт.

При этом она подчеркнула, что кибергизация позволит выжить людям с разными генотипами. В результате человечество сохранит свое многообразие, а это поможет ему преодолеть грядущие кризисы, пишут «Известия».