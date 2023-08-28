Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25"
Аварийная комиссия российской космической миссии «Луна-25» состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.
По его словам, аварийная комиссия уже назначена и начала работу. Эксперты будут подробно разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя. Как отметил ученый, межведомственная комиссия ничего скрывать не будет, так как ее члены — люди действительно независимые.
Ранее руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о причине аварии «Луны-25». Как оказалось, двигатель станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо положенных 84, в результате этого аппарат врезался в спутник Земли.