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Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25"

Аварийная комиссия российской космической миссии «Луна-25» состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.

Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25"
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По его словам, аварийная комиссия уже назначена и начала работу. Эксперты будут подробно разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя. Как отметил ученый, межведомственная комиссия ничего скрывать не будет, так как ее члены — люди действительно независимые.

Ранее руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о причине аварии «Луны-25». Как оказалось, двигатель станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо положенных 84, в результате этого аппарат врезался в спутник Земли.

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