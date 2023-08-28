Ученый рассказал о работе аварийной комиссии "Луны-25"

Аварийная комиссия российской космической миссии «Луна-25» состоит из независимых экспертов, которые не будут ничего скрывать, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта .

По его словам, аварийная комиссия уже назначена и начала работу. Эксперты будут подробно разобраться, что привело к нештатной работе корректирующего двигателя. Как отметил ученый, межведомственная комиссия ничего скрывать не будет, так как ее члены — люди действительно независимые.