Крикалев: причины возникновения микротрещин на МКС пока не известны

Вопрос о причинах возникновения микротрещин на Международной космической станции (МКС) пока остается открытым. Об этом сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в интервью "Газете.ру".

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Крикалев отметил, что давление внутри станции меняется в зависимости от температуры, влажности, потребления кислорода и выделения углекислого газа. Причем оно меняется в "гораздо более широком диапазоне, чем от этих утечек".

"Чтобы увидеть совсем небольшой наклон общей траектории, нужно время. На ежедневных графиках этих изменений не увидишь. Поскольку это микротрещины, никакие течеискатели их не обнаруживают. Тем не менее нам удалось определить отсек, часть микротрещин локализована, проводятся ремонтные работы», – пояснил Крикалев,

По его словам, эффект усталости металла тут не при чем – трещины были обнаружены не в нагруженных местах. Также, по словам Криклева был разработан ряд решений для устранения утечек, но сделать этого до конца пока не удалось.

"Пробовали эти места покрывать специальной липкой лентой, потом применяли специальные герметики. На Земле была разработана специальная технологическая операция, как это делать. Течи уменьшились, но не исчезли до конца", – отметил эксперт.

Ранее стало известно, что МКС уклонилась от космического мусора с помощью двигателей российского модуля "Звезда". Двигатели модуля были включены в 18:00 по московскому времени. Они проработали 21,5 секунды и выдали импульс величиной 0,3 метра в секунду.