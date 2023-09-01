Как правильно раздавать интернет с мобильного телефона

Современные смартфоны стали настолько многофункциональными, что могут успешно замещать даже роутеры, превращаясь в полноценные точки доступа к интернету. Такое использование телефона особенно удобно в путешествиях, когда нет доступа к стационарному интернету, или когда домашний Wi-Fi временно не работает. Скорости мобильного интернета сегодня достигли таких величин, что иногда превышают показатели кабельного интернета.

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Точка доступа Wi-Fi

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У всех современных телефонов есть встроенная функция раздачи интернета. Для этого не требуется никаких дополнительных программ или кабелей – нужно просто совершить несколько действий, с которыми мы познакомимся.

РИА Новости

Здесь стоит учитывать, что далеко не все тарифы позволяют раздачу мобильного интернета. Современные телефоны передают провайдерам всю необходимую информацию, поэтому обмануть не получится – необходимо подключать соответствующую опцию.

Google Android OS

Откройте "Настройки" на вашем устройстве.

Перейдите в раздел "Сеть и интернет" или "Беспроводные сети".

Выберите "Точка доступа", "Раздача интернета" или «Режим модема».

Активируйте опцию "Wi-Fi точка доступа".

Задайте имя сети и пароль для защиты вашего соединения, а также разрешите подключаться всем пользователям, чтобы не добавлять устройства вручную.

Как вариант, в меню быстрых действий (там, где фонарики, режим самолета и так далее) найдите иконку с названием вроде «Личная точка» и активируйте точку доступа. Чтобы раздать интернет с телефона на Android необходимо выполнить следующие шаги.

РИА Новости

Теперь другие устройства могут подключаться к вашему смартфону, как к Wi-Fi сети.

Apple iOS

Перейдите в "Настройки" и выберите "Режим модема".

Нажмите на переключатель «Разрешать другим».

Задайте пароль Wi-Fi, если вас не устраивает стандартный. Чтобы раздать интернет с iPhone, нужно совершить чуть меньше действий.

Готово, все, кто знает ваш пароль, могут подключиться к сети, созданной вашим смартфоном. Если внезапно возникнут проблемы с подключением, можно активировать опцию «Максимальная совместимость» в том же меню, где вы задавали пароль.

Windows Phone

Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «Общий интернет».

Задайте пароль для точки доступа.

Активируйте точку доступа, сдвинув ползунок вправо. Если кто-то еще пользуется смартфоном на операционной системе Windows Phone, то для раздачи интернета сделайте следующее.

Раздача интернета через Bluetooth

Сегодня такой способ практически не используется, но тоже имеет право на существование.

РИА Новости

Подключите другое устройство к вашему смартфону через Bluetooth.

На подключенном устройстве выберите ваш смартфон в списке доступных Bluetooth-устройств и можно пользоваться интернетом.

На некоторых моделях телефонов может быть режим «Bluetooth-модем», если он есть – активируйте его. Включите Bluetooth на вашем смартфоне через "Настройки".

Раздача интернета через кабель USB

Соедините компьютер и смартфон кабелем, который не только заряжает, но еще и передает данные.

Включите режим модема или точки доступа на смартфоне.

Если есть режим «USB-модем» - активируйте его. Иногда такой вариант подключения тоже необходим, особенно если вы работаете за ноутбуком и вам удобно будет подключиться по проводу.

Как подключиться к точке доступа

Подключиться к точке доступа, созданной вашим смартфоном, очень просто. Дело в том, что смартфон создает точно такую же Wi-Fi есть, как и ваш домашний роутер. Поэтому для подключения к новой точке доступа, вам нужно зайти в раздел соединений Wi-Fi и найти сеть по названию. На сегодняшний день, из-за дикого распространения интернета, все подобные процессы доведены до абсолютного минимализма и простоты, чтобы воспользоваться ими мог каждый.

Нюансы

Когда ваш смартфон работает в режиме точки доступа, он начинает усиленно расходовать запас аккумулятора, поэтому нелишним будет подключить его к зарядке. Также он может усиленно нагреваться – это нормально, не пугайтесь. Скорость интернета может быть не стабильной, потому что зависит от качества приема сигнала, сила которого постоянно меняется. Иногда можно отойти на метр в сторону и качество связи сильно ухудшится. Также у всех операторов свои лимиты на раздачу даже при подключении такой опции в настройках тарифа. Следите за исходящим трафиком, чтобы потом не оказаться должником.

Заключение