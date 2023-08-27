Корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенье, 27 августа, пристыковался к МКС, пишет пресс-служба NASA на своем официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что стыковка прошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени Восточного побережья США (16:16 мск).

В настоящее время на борту корабля находятся российский космонавт Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

По данным организации, после 10:40 (17:40 мск) члены экипажа корабля получат возможность перейти на борт МКС. На станции они, согласно графику, должны пробыть около шести месяцев.