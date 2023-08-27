Корабль Crew Dragon с россиянином на борту пристыковался к МКС
Пилотируемый космический корабль Crew Dragon в воскресенье, 27 августа, пристыковался к МКС, пишет пресс-служба NASA на своем официальном сайте.
В пресс-службе пояснили, что стыковка прошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени Восточного побережья США (16:16 мск).
В настоящее время на борту корабля находятся российский космонавт Константин Борисов, астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.
По данным организации, после 10:40 (17:40 мск) члены экипажа корабля получат возможность перейти на борт МКС. На станции они, согласно графику, должны пробыть около шести месяцев.
Полет Crew Dragon до станции занял около 30 часов. Запуск был осуществлен в субботу, 26 августа, в 03:27 по времени восточного побережья США (10:27 мск) с космодрома в космическом центре Кеннеди (штат Флорида).