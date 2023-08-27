Раскрыты все цвета iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro выйдет в четырех цветах, два из которых будут для смартфонов Apple совершенно новыми. Об этом сообщает издание 9To5Mac.

По данным издания всего iPhone 15 Pro получит четыре цвета: серебристый, серый (Titan Grey), черный и темно-синий. Новыми в данном случае являются серый и темно-синий – они никогда не использовались в старших версиях iPhone.

9To5Mac пишет, что гамма старших версий смартфонов установилась с выходом iPhone 5s и 6s. С релизом 5s постоянными цветами стали серебристый, золотой и серый (Space Grey). С выходом 6s добавилась переменная в виде черного. Далее Apple почти каждый год меняла четвертый цвет. Например, были Rose Gold, Jet Black, Midnight Green, Pacific Blue и Sierra Blue. Последним новым цветом стал Deep Purple для iPhone 14 Pro.