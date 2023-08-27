Индия будет отмечать 23 августа как Национальный день космоса

Индия объявила день посадки на Луну модуля миссии «Чандраян-3» — 23 августа — Национальным днем космоса. Об этом сообщил премьер-министр республики Нарендра Моди, передает ТАСС.

«В сегодняшнюю эпоху страна, которая идет вперед в области науки и техники, будет определять карту истории. Чтобы побудить наше молодое поколение участвовать [в деятельности] в области науки, техники и космоса, мы решили, что 23 августа — день, когда наш спускаемый аппарат «Чандраян-3» коснулся Луны, — будет отмечаться как Национальный день космоса», — приводит слова Моди газета Hindustan Times.

Премьер также отметил, что точка прилунения аппарата отныне будет называться «Точка Шивашакти». Он объяснил это решение вкладом, который внесли женщины-ученые в успех индийской лунной программы. «Мы приветствуем усилия женщин-ученых по успешной космической миссии и посадке «Чандраяна-3» на Луну», — сказал, в частности, Моди.

Шивашакти (Шива Шакти) воплощает в индуизме женскую энергию и часто изображается как супруга Шивы — одного из трех верховных богов индуизма. В философии индуизма Шакти — символ космической божественной силы, пронизывающей вселенную, а также животворящего женского начала.