Ученые выяснили, где находится почти все золото Земли

Ученые выяснили, что почти все золото Земли сосредоточено в ее ядре
Около 99 процентов находящегося на нашей планете золота находится в ее ядре. Об этом сообщают австралийские ученые в статье, опубликованной в журнале Nature. К такому выводу они пришли, изучая химический состав хондритовых метеоритов, которые возникли из астероидов. Дело в том, что эти астероиды образовались из той же части протопланетного диска, что и Земля, поэтому имеют одинаковый состав.
Ученые вначале определили процентное соотношение всех элементов, которые содержатся на нашей планете, а затем вычли известную концентрацию этих веществ в земной коре и мантии. В результате узнали, сколько и каких веществ содержится в ядре. Оказалось, что в нем сосредоточено примерно 99 процентов золота. Если этим драгоценным металлом покрыть всю сушу, то получится слой толщиной в 50 сантиметров.
Но что делать с этим кладом? Ведь извлечь его невозможно. Зато куда более доступно богатство, летающее в космосе. Так, уже в ближайшие месяцы NASA собирается запустить зонд к астероиду Психея. Его богатство, по сравнению с которым даже Клондайк выглядит жалкими копями. Астероид буквально напичкан целым букетом ресурсов. И не только железом и никелем, но и редкими металлами, - в частности, золотом, платиной, кобальтом, иридием, рением. Причем в таких количествах, что, по самым приблизительным оценкам, их цена составляет около 10 квинтиллионов долларов. Это в разы больше, чем вся нынешняя мировая экономика.