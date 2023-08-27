Ученые выяснили, где находится почти все золото Земли

Около 99 процентов находящегося на нашей планете золота находится в ее ядре. Об этом сообщают австралийские ученые в статье, опубликованной в журнале Nature. К такому выводу они пришли, изучая химический состав хондритовых метеоритов, которые возникли из астероидов. Дело в том, что эти астероиды образовались из той же части протопланетного диска, что и Земля, поэтому имеют одинаковый состав.

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Ученые вначале определили процентное соотношение всех элементов, которые содержатся на нашей планете, а затем вычли известную концентрацию этих веществ в земной коре и мантии. В результате узнали, сколько и каких веществ содержится в ядре. Оказалось, что в нем сосредоточено примерно 99 процентов золота. Если этим драгоценным металлом покрыть всю сушу, то получится слой толщиной в 50 сантиметров.