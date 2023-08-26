Сервис Samsung Pay перестал работать на новых смартфонах Samsung в России

Предыдущие модели смартфонов от Samsung позволяли пользователям изменить регион устройства через прошивку, что давало возможность установить Samsung Pay Russia из фирменного магазина приложений Galaxy Store. Однако на новых моделях Galaxy Fold 5 и Flip 5 данная процедура уже не работает — приложение выдаёт ошибку «Samsung Pay не поддерживается на этом телефоне».

Некоторые пользователи предположили, что проблема может быть связана с постепенным отказом Samsung от сервиса Samsung Pay — компания уже запустила аналог под названием Wallet. Этот сервис официально не запустился в России, однако программа всё же сможет работать с некоторыми российскими банками, если сменить регион устройства на страну, где приложение уже официально запущено.