СМИ: Запуск лунной станции "Чандраян-3" стоил вдвое дешевле "Интерстеллара"
Финансовые расходы Индийской организации космических исследований (ISRO), затраченные в рамках подготовки и отправки лунной миссии "Чандраян-3", составили 75 миллионов долларов. Это более чем в два раза ниже бюджета научно-фантастического художественного фильма "Интерстеллар" Кристофера Нолана, снятого в 2014 году. Об этом сообщила газета The Times of India.
"Миссия "Чандраян-3" обошлась индийскому бюджету в 75 миллионов долларов, в то время как бюджет фильма "Интерстеллар" Кристофера Нолана составил 165 миллионов долларов", - указывает издание.
Напомним, в среду посадочный модуль аппарата "Чандраян-3" осуществил успешную посадку на поверхность Луны в районе Южного полюса. Таким образом, индийская космонавтика совершила настоящий прорыв. Южноазиатская республика стала четвертой в мире страной после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку на естественный спутник Земли. При этом Индии впервые в истории удалось прилуниться в полярном регионе Луны.
Миссия "Чандраян-3" стартовала 14 июля. Данная станция стала третьим аппаратом, созданным в Индии для изучения Луны. Первый корабль работал на лунной орбите в 2009 году. Вторая миссия предусматривала прилунение модуля, однако она завершилась неудачно. Аппарат "Чандраян-2" до сих пор находится на орбите естественного спутника Земли.