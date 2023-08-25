Запуск лунной станции "Чандраян-3" стоил вдвое дешевле "Интерстеллара"

Финансовые расходы Индийской организации космических исследований (ISRO), затраченные в рамках подготовки и отправки лунной миссии "Чандраян-3", составили 75 миллионов долларов. Это более чем в два раза ниже бюджета научно-фантастического художественного фильма "Интерстеллар" Кристофера Нолана, снятого в 2014 году. Об этом сообщила газета The Times of India.

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"Миссия "Чандраян-3" обошлась индийскому бюджету в 75 миллионов долларов, в то время как бюджет фильма "Интерстеллар" Кристофера Нолана составил 165 миллионов долларов", - указывает издание.

Напомним, в среду посадочный модуль аппарата "Чандраян-3" осуществил успешную посадку на поверхность Луны в районе Южного полюса. Таким образом, индийская космонавтика совершила настоящий прорыв. Южноазиатская республика стала четвертой в мире страной после СССР, США и Китая, совершившей мягкую посадку на естественный спутник Земли. При этом Индии впервые в истории удалось прилуниться в полярном регионе Луны.