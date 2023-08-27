Технологии СССР, которые мы потеряли

Советский Союз был одной из ведущих мировых стран в области развития науки и техники. Прогресс и поступательное улучшение жизни граждан являлись неотъемлемой частью социалистической идеологии. Государство не жалело средств и выделяло огромные деньги для проектов советских ученых. К сожалению, после распада СССР многие из этих достижений оказались забыты, на реализацию каких-то проектов банально не хватало денег, а то, что осталось мы, увы, повторить пока не смогли.

Советский сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144 совершил первый полет 31 декабря 1968 года. Лайнер на несколько месяцев опередил своего ближайшего конкурента, знаменитый британско-французский «Конкорд». Самолет оказался крайне дорогим и неудобным для коммерческой эксплуатации. Пассажирские перевозки прекратили в 1978 году, спустя два года после официального старта. Затем Ту-144 использовались в качестве летающей лаборатории, а также для срочных грузовых и почтовых рейсов между Москвой и Хабаровском. Всего советские лайнеры выполнили 55 рейсов, обслужив 3284 пассажира. Справедливости ради, «Конкорд» тоже не смог выдержать конкуренции с более медленными, но дешевыми дозвуковыми пассажирскими самолетами. Сейчас ни одна страна в мире не обладает подобными сверхзвуковыми технологиями.

Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» называли убийцей авианосцев. Создан на опытном заводе «Волга» и является единственным полностью построенным кораблем из восьми запланированных. «Лунь» мог двигаться со скоростью 500 км/ч, был вооружен сверхзвуковыми маловысотными противокорабельными крылатыми ракетами «Москит» и обладал запасом хода 2000 км. Корабль входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии. После распада СССР «Лунь» оказался не нужен, его законсервировали и списали. Корабль станет экспозицией в строящемся парке «Патриот» в Дербенте.

Катера на подводных крыльях долгие годы были визитной карточкой СССР. «Ракеты» и «Метеоры» курсировали по Москве-реке (и не только) и пользовались огромной популярностью среди гостей столицы. Выпуск «Ракет» начался в 1957 году. «Метеоры» появились на два года позже. Всего построили около четырехсот теплоходов обоих типов. Отличительной чертой катеров была их высокая скорость, которая на радость пассажирам достигала 65 км/ч. После распада Советского Союза началось медленное увядание этого вида транспорта. Массовая эксплуатация катеров на подводных крыльях закончилась в 2000-е. Сейчас производится современная версия кораблей «Комета 120М». Головное судно проекта начало курсировать из Севастополя в Ялту с 1 августа 2018 года, но былой славы этому проекту пока достичь не удалось.

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Поезд на магнитной подушке – технологическая вершина железнодорожного транспорта. Состав управляется силой электромагнитного поля и во время движения не касается поверхности рельса, благодаря чему может развивать фантастическую скорость свыше 600 км/ч.

В СССР строительство первой магнитной железной дороги началось в 1987 году в Армении. По проекту маршрут должен был соединить города Ереван и Севан. Спитакское землетрясение 1988 года и последующие кровавые события в республике поставили крест на планах советских конструкторов.

СССР был первой в мире страной, создавшей полупроводниковый компьютер. В 1951 (по другим данным - 1950) году советскому ученому Исааку Бруку удалось создать принципиально новую, крайне экономичную ЭВМ, которая получила название «М-1». На Западе в ту пору существовали лишь более проблемные и примитивные ламповые вычислительные машины. Несмотря на первоначальные успехи, советское руководство крайне настороженно относилось к сфере компьютерных технологий. Так заместитель министра радиопромышленности СССР Николай Горшков в 1980 году сказал авторам персональной ЭВМ «Микро»: «Ребята, хватит заниматься ерундой. Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача…».

Тем не менее, компьютеры отечественного производства в СССР были и даже попадали в дома советских граждан. К сожалению, эти системы так и не стали массовыми. Сейчас самым современным российским процессором считается Эльбрус-16С, который до 2022 года производился на тайваньской фабрике TSMC. После введения санкции против нашей страны, у России не осталось доступа к полупроводниковым технологиям подобного уровня даже у зарубежных подрядчиков.

В начале XXI века на дорогах всего мира массово начали появляться электромобили. Одним из главных экономически успешных производственных проектов в этой сфере стала американская компания Tesla. Удивительно, но первые электромобили появились намного раньше. Изначально запас хода и скорость у электрических и бензиновых транспортных средств были примерно одинаковыми. В 1910 году из всего количества автомобилей США 38 % имели электрические двигатели, 40 % — паровые, и лишь 22 % — бензиновые. В те годы электромобили все же проиграли автомобилям с ДВС из-за сложностей с подзарядкой. Тем не менее, попытки создать дешевый и экологический чистый транспорт продолжались. В СССР существовало множество проектов по развитию электрического транспорта. В 1935 году появился первый советский электромобиль — электромусоровоз «ЛЭТ» на базе грузовика ЗИС-5. В 1970-е Ульяновский автомобильный завод выпустил опытно-промышленную партию электромобилей на базе грузовиков УАЗ-451М, в 1980-е годы были созданы опытные ВАЗ-1801, ВАЗ-2802 и Квант-РАФ. Кто знает, возможно, советские ученые могли бы сейчас конкурировать с ведущими автопроизводителями мира, если бы не распад СССР.

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II единственный боевой самолет, способный взлетать и садиться вертикально. Первый полет аппарат совершил в 2005 году. Годом ранее завершилась эксплуатация первого серийного советского легкого палубного штурмовика Як-38, который состоял на вооружении с конца 1970-х годов. Самолёт стал развитием проекта Як-36 и был рассчитан для базирования на авианесущих крейсерах проекта 1143 («Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку»). Четыре Як-38 проходили испытания в Афганистане, где они действовали с ограниченных площадок в условиях высокогорья. Несмотря на то, что самолет оказался сложным в эксплуатации, летчики любили машину и относились к ней почти как к истребителю.

Авианосцы – гордость любого военно-морского флота. Лидером в этой области с середины XX века и по сей день являются США. СССР долгие годы пытался догнать соперника, чтобы иметь возможность противостоять силам НАТО на море. Единственным успешным советским опытом стали авианесущие крейсера проекта 1143 «Кречет». До распада Советского Союза на воду было спущено 6 кораблей. До наших дней смогли дожить лишь два из них. Первый - флагман ВМФ России «Адмирал Кузнецов», сейчас находится на капитальном ремонте и модернизации. Второй - «Ляонин» («Варяг») после распада страны в 70% готовности достался Украине, законсервирован, затем продан Китаю, где был достроен и в 2012 году вошел в состав ВМС НОАК.

СССР был главным соперником Штатов в космической сфере. Советские ученые отправляли космические межпланетные станции на Луну, Венеру и Марс. После распада страны, космонавтика оказалась одной из главных сфер, где России удалось сохранить инфраструктуру и технологии. Тем не менее, страна на долгое время потеряла возможность проводить межпланетные исследования. Последней попыткой вернуться в число таких космических держав стал запуск автоматической станции «Луна-25». К сожалению 19 августа 2023 года аппарат разбился о поверхность естественного спутника Земли.