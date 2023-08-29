Полное удаление программ с ПК: программы и другие способы

Иногда бывает такое, что компьютер категорически не разрешает удалить какой-нибудь файл или папку. Иногда это происходит по вине вредоносного софта, иногда из-за системных ошибок — но оба ограничения можно обойти при помощи специализированных программ. Рассказываем, как удалить неудаляемые файлы на компьютере.

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Удаление программ в безопасном режиме Windows

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Самый простой способ очистить систему от программ, которые никак не получается удалить — это переключить компьютер в безопасный режим. Он отключает все сторонние службы, сервисы и процессы, оставляя активными только важнейшие компоненты операционной системы. Безопасный режим игнорирует ограничения на доступ, права администратора и другие препятствия, которые могут мешать удалению файла.

Для того, чтобы запустить безопасный режим, перейдите в меню «Пуск» — «Панель управления» — «Восстановления». На странице «Особые варианты загрузки» нажмите «Перезагрузить сейчас» — «Устранение неполадок» — «Дополнительные параметры» — «Параметры загрузки».

Сторонние программы для очистки системы

Если безопасный режим не помог, то есть смысл попробовать программы от сторонних разработчиков. Некоторые из них обладают платной подпиской, но в большинстве случаев достаточно и бесплатного (или пробного) функционала.

Ashampoo Uninstaller

Инструмент от популярного разработчика различных утилит для Windows. Ashampoo Uninstaller может сортировать программы по разным характеристикам, разрешает удалять встроенные приложения Windows, а также предлагает функции оптимизации и очистки операционной системы.

Revo Uninstaller

Еще один популярный вариант, которым чаще предпочитают пользоваться продвинутые пользователи. Revo Uninstaller обходит ограничения Windows и способен удалять даже те программы, что не появляются в списке установленных.

Soft Organizer

Soft Organizer эффективно подчищает остаточные файлы удаленных программ: это проблема, которая часто доставляет неудобства при очистке системы менее качественными инструментами. Помимо этого, утилита создает резервные копии стертых файлов — на случай, если они все-таки понадобятся в будущем.

Bulk Crap Uninstaller