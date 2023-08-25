В Роскосмосе рассмотрят возможность повторения миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов 25 августа встретился с разработчиками станции «Луна-25» в НПО имени Лавочкина. На встрече обсудили возможные причины неудачи миссии и перспективы российской лунной программы.

Борисов заявил, что незавершенная миссия «не ставит на стоп» освоение Луны. Глава Роскосмоса призвал продолжить работу, подчеркнув, что российские конструкторы и ученые «горят идеей продолжения лунного проекта».

Ракета «Союз-2.1б» с межпланетной станцией «Луна-25» стартовала с космодрома «Восточный» 11 августа. Эта миссия стала первой почти за полвека российской миссией на Луну. В 1976-м СССР запустил зонд «Луна-24», который приземлился на лунной равнине Моря Кризисов и доставил географические образцы, которые, по словам советских ученых, показали наличие воды на Луне.

Целью «Луны-25» было мягко приземлиться около южного полюса Луны, собрать в течение года геологические образцы в этом районе и отправить на Землю данные о признаках воды или ее строительных блоков, способные повысить шансы на строительство человеческой колонии на Луне.

На окололунную орбиту станция вышла 16 августа, позже она передала снимок поверхности Луны и измерила потоки гамма-лучей и нейтронов.