Стало известно, почему на МКС запрещено безалкогольное пиво

Командир отряда космонавтов Олег Кононенко в ходе пресс-конференции назвал причину, по которой безалкогольное пиво на борту МКС запрещено. Так, по его словам, это обусловлено тем, что на станцию нельзя брать газированные напитки, передает РИА Новости.

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«На борту алкоголь запрещен, и плюс запрещены газированные напитки», - подчеркнул он.

Среди напитков, которые разрешены на борту, - соки, чай, молоко, добавил Кононенко.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» с космодрома Байконур запланирован на 15 сентября 2023 года.

На нем полетит экипаж МКС-70/71: Кононенко, Николай Чуб и американка Лорал О'Хара. В дублирующем экипаже – россиянин Алексей Овчинин и астронавт НАСА Трейси Дайсон.