Стало известно, почему на МКС запрещено безалкогольное пиво
Командир отряда космонавтов Олег Кононенко в ходе пресс-конференции назвал причину, по которой безалкогольное пиво на борту МКС запрещено. Так, по его словам, это обусловлено тем, что на станцию нельзя брать газированные напитки, передает РИА Новости.
«На борту алкоголь запрещен, и плюс запрещены газированные напитки», - подчеркнул он.
Среди напитков, которые разрешены на борту, - соки, чай, молоко, добавил Кононенко.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» с космодрома Байконур запланирован на 15 сентября 2023 года.
На нем полетит экипаж МКС-70/71: Кононенко, Николай Чуб и американка Лорал О'Хара. В дублирующем экипаже – россиянин Алексей Овчинин и астронавт НАСА Трейси Дайсон.
Ранее агентство «Интерфакс» сообщило, что первый беспилотный тестовый полет российского транспортного корабля нового поколения «Орел» перенесли с 2024-го на 2028 год. Главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников заявил, что первый полет «Орла» решили совместить с его стыковкой к станции, развертывание которой запланировано на 2028-й.