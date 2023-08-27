На Смоленщине обнаружили древнейшую дорогу России

В Смоленской области, на территории Гнездовского археологического комплекса, выявлена древнейшая в России дорога. Ее возраст, по оценкам ученых, более тысячи лет.

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Дорога представляет собой впервые зафиксированный археологическим образом сухопутный участок знаменитого торгового пути "из варяг в греки". По всей видимости, в IX-XI веках она была предназначена для волока речных судов.

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Открытие исследователей - это результат многолетних работ Смоленской археологической экспедиции, в которую входят представители Исторического музея, МГУ и музея-заповедника "Гнездово", что находится в 12 километрах от Смоленска на берегах Днепра.

В IX-XI веках на месте Гнездово располагалась древнерусская крепость. Она часто отождествляется со Смоленском ранних русских летописей, который погиб не позднее 1025 года и уже не отстраивался на прежнем месте. Многие исследователи также связывают древнее Гнездово с топонимами "крепость Милиниска" из византийских трактатов и "Сюрнесгард" из скандинавских текстов.

"В IX-XI веках, во время формирования древнерусского государства, которое соответствует "эпохе викингов" в Северной Европе, Гнездовское поселение было одним из крупнейших в Восточной Европе с населением до 1000 человек и представляло собой ключевой пункт по обслуживанию торгового пути "из варяг в греки". В окрестностях Гнездова речные суда, шедшие из Скандинавии в Византию и обратно, переполненные товарами и добычей, перемещались из речной системы Западной Двины в речные артерии бассейна Днепра, - рассказала руководитель Смоленской экспедиции Исторического музея, кандидат исторических наук Вероника Мурашева.

Хотя население Гнездова в IX-XI веках было в основном славянским, выходцы из Скандинавии, в основном из Средней Швеции, Готланда, Аландских островов, составляли до четверти его населения и превращали Гнёздово-Смоленск в ключевой центр трансконтинентальной торговли.

Часть пути "из варяг в греки" используется и сейчас.

- На протяжении многих лет считалось, что грунтовая дорога, которая используется жителями современного Гнездова, была проложена не раньше XVII века, - говорит руководитель полевых работ, кандидат исторических наук Иван Савченко. - Проведенные раскопки подтвердили гипотезу, что ось современной дороги никогда не застраивалась и в древности образовывала широкую просеку, которая могла использоваться в качестве полноценного пути сообщения, пригодного, в том числе, для больших процессий.

Длина пути, который можно называть "средневековой Гнездовской дорогой", - до 450 метров и ориентирована она на еще одно археологическое поселение X-XI веков - Новосёлковское городище. Именно с этого направления к Гнездову подходил один из маршрутов пути "из варяг в греки" - он связывал Двину и Днепр.

Вдоль этой дороги вытянуты курганы с наиболее богатыми погребениями из когда-либо обнаруженных на территории Лесной группы Гнездова. Они считаются захоронениями гнездовской знати IX-X веков.

- Мы условно назвали эту дорогу "Аллеей Вождей". Именно вдоль этой дороги, идущей через могильник, расположены самые ранние и одновременно наиболее богатые погребения Гнездова, в том числе, знаменитый курган, в котором в 1949 году была обнаружена древнейшая на территории Древней Руси кириллическая надпись, - рассказал руководитель отряда Смоленской экспедиции Исторического музея в Лесной группе, кандидат исторических наук Сергей Каинов.