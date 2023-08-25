В «Лаборатории Касперского» рассказали об отношении россиян к дипфейкам

Россияне видят перспективы, но также осознают риски от использования контента, созданного с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом свидетельствуют данные опроса «Лаборатории Касперского», которые приводит РБК Life.

В исследовании, проведенном New Kaspersky участвовали 1217 человек со всей России. 64% респондентов заявили, что слышали о таких технологиях, как дипфейк (позволяет с использованием машинного обучения создавать подделки изображений, видео- или аудиоданных), чат-боты (в том числе и ChatGPT) и генераторы изображений (Midjourney).

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При этом 11% опрошенных лично пользовались чат-ботами и генераторами изображений, а 9% — инструментами для создания дипфейков.

Самым перспективным направлением развития искусственного интеллекта участники исследования посчитали генераторы изображений. Именно их назвали 43% респондентов. На втором месте чат-боты.

Говоря о рисках, респонденты высказали опасение, что из-за развития нейросетей многие могут лишиться работы, а также заявили об опасности использования новых технологий в незаконных целях. В частности, 45% опрошенных уверены, что мошенники могут воспользоваться дипфейк-технологиями, 36% — умными чат-ботами, 27% — генераторами изображений

В свою очередь эксперты «Лаборатории Касперского» обратили внимание на то, что умные чат-боты не используются в столь крупных масштабах, а дипфейки чаще всего применяются для создания мошеннических инвестиционных проектов.

По словам руководителя российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Дмитрия Галлова, злоумышленники выдавали себя за разных известных людей и продвигали мошеннические схемы, пытаясь выманить деньги или личные данные. При этом эксперт не исключил, что в будущем объемы подобного мошенничества могут увеличиться.