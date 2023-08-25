Xiaomi обошла Samsung в топе популярных смартфонов у российской молодежи

В июле текущего года в топ-5 самых популярных смартфонов у зумеров вошел Xiaomi Redmi 9A, которому удалось обогнать Samsung Galaxy A51, входивший в этот рейтинг по итогам аналогичного периода прошлого года. При этом на первом месте у россиян в возрасте от 16 до 25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPad Air.

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Об этом стало известно из исследования, проведенного экспертами федерального мобильного оператора связи Yota.

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Как и прошлым летом, сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11 и iPhone XR. Тройку лидеров теперь замыкает iPhone 13 - число молодежи с этим гаджетом выросло за год в 2,1 раза, в результате чего смартфон поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвертой строчке расположился iPhone 12, а замыкает топ-5 Xiaomi Redmi 9A, вытеснивший Samsung Galaxy A51 на 10-е место.

У девушек в первой десятке используемых смартфонов кроме Xiaomi Redmi 9A входят исключительно модели Apple: от iPhone 7 до iPhone 14 Pro Max. У мужской аудитории в том же рейтинге, помимо айфонов, оказались в порядке убывания: Redmi 9A, Redmi 9C NFC, Samsung Galaxy A12 и A32, а также Xiaomi Poco X3 Pro.

Yota

При этом обновляли свои гаджеты этим летом зумеры также в основном на айфоны. Здесь в лидерах - iPhone 11 и iPhone 13, а флагманcкий iPhone 14 Pro Max занимает лишь третье место. Помимо продукции Apple в этом году активно переходили на смартфоны от Xiaomi и realme.

"Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул "народного" айфона, несмотря на то, что данная модель появилась в продаже почти 4 года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка", - прокомментировал руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.