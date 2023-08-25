В России разработали нейросеть, упрощающую работу с Excel-таблицами

Российские разработчики создали нейросеть SheetsGPT, которая облегчает работу с электронными таблицами. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы НТИ, технология упростит работу бухгалтеров, операторов персональных данных и других сотрудников, которые сталкиваются с этим инструментом.

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SheetsGPT позволяет заполнять таблицы персональными данными, отчетами, списком заказов и продаж и другой информации. В будущем пользователь сможет вносить в них изменения. Решение позволяет избавиться от необходимости заучивать формулы и писать макросы.

Как рассказал руководитель проекта Антон Аверьянов, в основе технологии лежит нейросеть, которая понимает текстовые запросы пользователя. Сервер обрабатывает их и возвращает ответ в удобном для пользователя виде. Для получения данных из электронной таблицы достаточно загрузить документ — его обработка займет от 8 до 15 секунд.

«Мы предлагаем принципиально новый подход к работе с данными. Теперь не нужно знать формулы, писать макросы для того, чтобы с ними работать, — вам нужно только написать текстом то, что вы хотите получить», — подчеркнул он.