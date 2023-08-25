Запуск Crew Dragon с космонавтом Борисовым к МКС перенесли на 26 августа

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и компания SpaceX в четверг приняли решение перенести с 25 на 26 августа запуск к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon, в экипаж которого войдет российский космонавт Константин Борисов.

"NASA и SpaceX отказались от запуска миссии Crew-7 на МКС в пятницу, 25 августа. Старт теперь намечен на 03:27 (10:27 мск - прим. ТАСС) в субботу, 26 августа", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информации о причине подобного решения пока не приводится.

Борисов полетит в качестве специалиста седьмой миссии SpaceX по смене экипажа орбитального комплекса в рамках программы перекрестных полетов. Вместе с ним в экипаж войдут астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

В первой половине 2024 года, как ожидается, на орбитальную станцию в составе миссии Crew-8 отправится российский космонавт Александр Гребенкин.