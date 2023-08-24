Индийский луноход «Прагъян» приступил к исследованию Луны

Индийская организация космических исследований сообщает, что луноход «Прагъян», который был доставлен на Луну автоматической станцией «Чандраян-3», приступил к исследованию лунной поверхности. Об этом пишет «Интерфакс».

В организации также рассказали, что все системы лунохода находятся в исправности.

«Все системы в норме. Началось передвижение ровера», – сказано в сообщении.

Теперь «Прагъяну» предстоит исследовать слабоизученный Южный полюс Луны, а также провести несколько анализов и тестов оборудования. Уточняется, что миссия лунохода рассчитана на две земные недели.