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Индийский луноход «Прагъян» приступил к исследованию Луны

Индийская организация космических исследований сообщает, что луноход «Прагъян», который был доставлен на Луну автоматической станцией «Чандраян-3», приступил к исследованию лунной поверхности. Об этом пишет «Интерфакс».

Индийский луноход «Прагъян» приступил к исследованию Луны
© РИА Новости

В организации также рассказали, что все системы лунохода находятся в исправности.

«Все системы в норме. Началось передвижение ровера», – сказано в сообщении.

Теперь «Прагъяну» предстоит исследовать слабоизученный Южный полюс Луны, а также провести несколько анализов и тестов оборудования. Уточняется, что миссия лунохода рассчитана на две земные недели.

Напомним, что посадочный модуль с луноходом успешно сел на поверхность Луны 23 августа. Это сделало Индию стала четвертой страной, которая смогла успешно посадить свой аппарат на Луне.

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