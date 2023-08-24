МКС уклонилась от космического мусора

Двигатели служебного модуля "Звезда" увели Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

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"Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована с помощью двигателей российского служебного модуля "Звезда" для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором", - отметили в госкорпорации.

Там уточнили, что двигатели были включены в 18:00 мск и проработали 21,5 сек. В результате маневра орбита МКС уменьшилась на 500 м.

"Параметры орбиты после коррекции составляют: минимальная высота - 414,37 км; максимальная - 434,59 км", - рассказали в Роскосмосе.

Маневр уклонения МКС не помешает запланированной на пятницу стыковке транспортного грузового корабля "Прогресс МС-24" со станцией, отметили в пресс-службе Роскосмоса.