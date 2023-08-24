Глава OpenAI озвучил свою версию ухода Илона Маска из компании

Глава компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, высказался на счёт выхода из совета директоров в 2018 году Илона Маска.

По словам Альтмана, в 2015 году он, Маск, сооснователь LinkedIn Рид Хоффман и сооснователь PayPal Питер Тиль создали «полезную для людей» некоммерческую организацию для продвижения «цифрового интеллекта». Маск вложил в развитие стартапа $50-100 млн. Но в 2018 году между ними произошёл раздор.

Маск по этому поводу уже говорил, что не принял идей дальнейшего развития в силу их опасности. В 2018 году он покинул компанию и вышел из совета директоров, сняв с себя обязательства по дальнейшему финансированию. Альтман сказал, что это был тяжёлый период.

Разные источники также утверждают, что одна из ключевых причин ухода Маска из OpenAI, по его же словам, — конфликт интересов с Tesla. В последнее время появились слухи, что настоящая причина — требования Маска назначить его председателем совета директоров, чего не случилось.