Общепризнанная теория о происхождении человека поставлена под сомнение

Новый вид ископаемых обезьян, живших более восьми миллионов лет назад, поставил под сомнение общепризнанную теорию о происхождении человека. Исследование показало, что первые прародители человеческого рода появились не в Африке, а в Европе.

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Окаменелые останки возрастом 8,7 миллионов лет обнаружили в месторождении Чоракьерлер в Турции. Ученые определили, что они принадлежали ранее неизвестному существу, которому присвоили научное название Anadoluvius turkae.

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Исследование было основано на хорошо сохранившейся части черепа. Она включала большую часть лицевой структуры и переднюю часть мозговой оболочки.

Анализ показал, что Anadoluvius turkae был размером с крупного самца шимпанзе (50-60 кг), жил в сухом лесу и, вероятно, проводил много времени на земле. Конечности не сохранились, но мощные челюсти и крупные зубы, покрытые толстой эмалью, показали – он питался твердыми продуктами, такими как корни и корневища.

Ученые предположили, что миллионы лет назад ландшафт нынешней Европы напоминал африканский. Рядом с окаменелостями обезьяны нашли останки животных, типичных для лугов и сухих лесов. Среди них были жирафы, бородавчатые свиньи, носороги, разнообразные антилопы, зебры, слоны, дикобразы, гиены и похожие на львов хищники

Anadoluvius turkae оказался ветвью той части эволюционного древа, которая дала начало шимпанзе, бонобо, гориллам и людям. Вместе с другими древними человекообразными обезьянами, найденными в Греции (Ouranopithecus) и Болгарии (Graecopithecus) он образует группу, которая наиболее близка к ранним гоминидам, то есть людям.

«Новые окаменелости являются самым убедительным доказательством того, что эта группа возникла в Европе и позже распространилась по Африке», – отметили авторы научной работы.

Ученые сделали вывод, что гоминиды, зародившиеся в Европе, мигрировали и расселились по Африке вместе с многочисленными видами животных около семи-девяти миллионов лет назад. В пользу этой теории говорит тот факт, что первые известные окаменелости гоминидов в Африке датируются семью миллионами лет назад, а в Европе и Анатолии можно обнаружить гораздо более древние образцы.