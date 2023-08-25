Введение гена долголетия позволило продлить жизнь мышам

Этот эксперимент американских ученых может стать прорывом в борьбе со многими болезнями, в том числе раком, а также помочь в решении проблемы долголетия. Об этом авторы исследования рассказали в журнале NATURE.

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Они работали с голым землекопом. Этот феномен давно привлекает внимание ученых всего мира. Животные размером с мышь не чувствуют боли, устойчивы к раку и другим возрастным болезням. Землекоп живет намного дольше, чем все другие грызуны такого размера.

Ранее уже было показано, что такими удивительными свойствами он обязан гиалуроновой кислоте (HMM-HA), которой в его организме примерно в 10 раз больше, чем у мышей и человека.

В новой работе биологи пересадили мышам ген голых землекопов, отвечающий за повышенный синтез гиалуроновой кислоты. В итоге у них увеличилось содержание кислоты, снизилась частота рака и улучшилось состояние здоровья. Что касается продолжительности жизни, то она выросла у разных особей от 5 до 12 процентов по сравнению с обычными сородичами.