В России разработан телефон, который защитит помещение от прослушки

В Центре безопасности информации, входящем в ассоциацию «Доверенная платформа», сообщили о создании в России нового IP-телефона «Дозвон», который защищает помещения от прослушки.

В организации уточнили, что аппарат будет удобно использовать в помещениях, в которых ведутся конфиденциальные и секретные переговоры, передает РИА Новости.

По словам старшего инженера предприятия-разработчика данного устройства Олега Василенко, это одна из свежих разработок.

Инженер уточнил, что в «Дозвоне» применены виброакустические средства защиты, которые не позволяют прослушивать помещение через телефон, пока его трубка лежит.

«Когда трубка поднимается, защита отключается, и все находящиеся в помещении прекращают секретные разговоры, возвращаясь к конфиденциальным вопросам уже тогда, когда трубка повешена и на «Дозвоне» загорается специальный индикатор, показывающий, что защита от прослушки снова работает», - подчеркнул Василенко.

Он отметил, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) РФ уже сертифицировала данную разработку.