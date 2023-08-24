Маск намерен подать в суд на фонд Сороса из-за "подавления" свободы слова

Бизнесмен из США Илон Маск заявил, что планирует подать в суд на фонд «Открытое общество», который принадлежит известному американскому финансисту и филантропу Джорджу Соросу, чтобы остановить подавление им свободы слова, сообщает РИА Новости.

«Так точно. Х подаст в суд, чтобы остановить это», — заявил миллиардер.

Его сообщение опубликовано в ответ на статью журналиста Бена Скаллана. В ней сказано, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуру в Ирландии и Шотландии. Это включает в себя обыски жилищ сотрудниками правоохранительных органов, проверки личных телефонов и компьютеров граждан.

В статье говорится, что основанием для таких мер является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения. Скаллана заявил, что «целью распространения дезинформации, разжигающей ненависть, является оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова».