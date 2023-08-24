Россиянам рассказали о новом мошенничестве через Telegram

Специалисты пояснили, что мошенники создали ресурс, на котором предлагается обменять валюту и криптовалюту. Когда пользователь хочет воспользоваться услугой, его просят перейти в Telegram-бот, который якобы осуществляет операции по обмену валюты и денежным переводам за границу. Чтобы усыпить бдительность пользователя, злоумышленники предлагают ему забрать наличные в пункте выдачи и даже уточняют удобную для клиента точку выдачи и время. При этом сервис собирает личные данные, включая ФИО и номер телефона, а также банк для оплаты.