Считаете ли вы сегодня смартфон за 17999 рублей доступным? OPPO называют аппарат именно таким, предлагая в том числе расширенную версию с чуть более высоким ценником. Но что дадут за эти деньги? Разбираемся.

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OPPO A58 официально анонсирован в России

Устройство оснащается экраном с диагональю 6,72 дюйма с разрешением 1080×2400, используется IPS LCD матрица. Яркость — 680 нит в пике.

В «железной» основе лежит чипсет Mediatek Helio G85, который нельзя назвать плохим, но многие другие бренды за сопоставимую цену предлагают уже Helio G99, который окажется немного интереснее и производительнее. А также подарит больше возможностей по видеосъёмке.

Управляет гаджетом Android 13 тюнингованный оболочкой OPPO ColorOS 13.1

OPPO в официальном пресс-релизе сообщает, что для России заготовлены модификации на 6+128 Гб памяти за 17999 рублей, а также 8+128 Гб за 19999 рублей. A58 окажется доступен в чёрном и светло-зелёном цвете на выбор.

Тыльный блок камер вместил в себя сразу несколько объективов: 50+2 Мп с апертурами f/1.8 и 2.4. В итоге смартфон умеет писать видео 1080p при 30 кадарах в секунду. Аналогичные возможности и для фронтальной камеры с объективом на 8 Мп и апертурой f/2.0.

Из интересного отметим поддержку современного Bluetooth 5.3.

Сканер отпечатков пальцев боковой, в кнопке питания.