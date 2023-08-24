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"Известия": хакеры показали на Def Con уязвимости Apple

Эксперты продемонстрировали участникам хакерской конференции Def Con в Лас-Вегасе (США) уязвимости техники Apple ко взломам. Об этом пишет издание "Известия".

Хакеры показали на Def Con уязвимости Apple
© unboxtherapy/YouTube

Сообщается, что участники конференции получили сообщения, якобы исходящие от TV-приставки Apple, в которых им предложили подключить Apple ID или поделиться паролем с ближайшим Apple TV.

Организаторы конференции объяснили, что, выполнив инструкции из уведомлений, пользователи могли подключить свои устройства к гаджетам для взломов, а доступ к панели уведомлений они получили, подключившись к iPhone посетителей по сети Bluetooth.

Сообщается, что соорудить устройство для взлома Apple можно за $70, а дальность его работы составляет до 15 м. До этого Apple предупредила пользователей об опасности сна с заряжающимся iPhone.

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