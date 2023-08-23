Инсайдер назвал все расцветки корпуса iPhone 15

Базовые смартфоны iPhone 15 выйдут в пяти цветах, среди которых появятся новые оттенки. Об этом на своей странице в X (ранее Twitter) написал инсайдер Unknownz21.

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Согласно источнику, компания Apple тестировала для iPhone 15 по меньшей мере шесть различных цветовых решений, из которых в продажу поступят лишь пять. Среди рассматриваемых компанией цветов значатся синий, розовое золото или бледно-розовый, зеленый, оранжевый, желтый, черный или базальтовый.

Данные о пяти расцветках подтверждаются раннее утекшей в сеть фотографией, на которой изображены пять комплектных плетеных цветных кабелей USB-C для iPhone 15. По слухам, оттенки проводов будут соответствовать цветам смартфонов. Если утечка правдива, тогда iPhone 15 выйдет в черном, желтом, розовом, голубом и сиреневом цветах.