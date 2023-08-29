Самые интересные факты о Луне

Луна — один из древнейших предметов астрономических исследований, и с каждым годом ученые открывают все больше интересных фактов о спутнике Земли. Журнал National Geographic поделился самыми необычными деталями.

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Луна появилась в результате доисторической катастрофы

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Доминирующая теория насчет происхождения Луны гласит, что спутник появился из-за жестокого столкновения прото-Земли и космического объекта под названием Тейя. Коллизия двух объектов выбросила в открытый космос множество обломков, которые позднее объединились и сформировали Луну. Современные исследования подтверждают эту теорию, т.к. спутник действительно состоит из того же материала, что и кора ранней Земли. Согласно гипотезе, столкновение произошло 4,5 млрд лет назад и было в 100 млн раз мощнее, чем катастрофа, положившая конец эпохе динозавров.

Раньше Луна выглядела гораздо больше

Изначально Луна находилась где-то в 10 раз ближе к Земле, чем сейчас. Компьютерные симуляции предполагают, что раньше спутник был примерно в 20 000 или 30 000 километрах от планеты — не 384 000. И каждый год расстояние постепенно увеличивается из-за передачи ротационной энергии и приливных волн.

Температура на поверхности достигает точки кипения

Луна не имеет защитной атмосферы, поэтому поверхность спутника подвергается экстремальным перепадам температуры: от невероятного холода на дальней «ночной» стороне до обжигающих на «солнечной». По статистике NASA, температуры на Луне варьируются от -233 до 123 градусов Цельсия.

Луна покрыта бесчисленным множеством кратеров

Отсутствие атмосферы также означает, что Луна никак не защищена от метеоритов, поэтому она испещрена кратерами, которые способны многое рассказать об истории нашей солнечной системы. Если на Земле находится 190 идентифицированных кратеров, многие из которых покрыты водой или растительностью, то на Луне их миллионы — включая 5 000 кратеров диаметром более 20 километров. Они сохранились в отличном состоянии благодаря тому, что Луна испытывает гораздо меньше геологических сил, чем Земля.

NASA

Мы всегда видим одну и ту же сторону Луны

Луна, как и Земля, вращается по собственной оси, но один оборот по этой оси занимает примерно такое же время, что и оборот вокруг Земли: это явление называется синхронным вращением. И из-за него мы всегда видим только одну сторону Луны, покрытую большими темными равнинами. На обратной стороне спутника поверхность более неравномерная и поврежденная: она имеет более толстую кору и меньше признаков вулканической активности.

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