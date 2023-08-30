На каком полюсе холоднее: Северном или Южном?
Северный и Южный Полюса — самые холодные места на планете. Из-за своего расположения они не получают прямого солнечного света: на обоих полюсах солнце всегда находится близ горизонта, даже посреди лета. Зимой оно заходит за линию горизонта и не поднимается месяцами. Но какой из полюсов холоднее? Портал livescience.com ответил на этот вопрос.
Арктика против Антарктики
В битве двух полюсов за титул самого холодного побеждает все-таки Южный, и главная причина заключатся в важном различии между двумя точками. Арктика, где находится Северный полюс — это океан, окруженный сушей. Антарктика, где находится Южный полюс — это суша, окруженная океаном. Вода охлаждается и нагревается медленнее, чем земля, что приводит к меньшим температурам. Даже когда Арктический океан покрыт льдом, сравнительно теплая температура воды оказывает эффект на климат, благодаря чему в Арктике не так холодно, как в Антарктике.
Кроме того, если Арктика находится на уровне моря, то средняя высота Антарктики составляет примерно 2 300 метров. И чем выше мы поднимаемся над уровнем моря, тем ниже становится температура.
На каком полюсе больше льда
Ледяной покров обоих полюсов варьируется в течение года: он разрастается длинными, темными зимами и тает под ярким летним солнцем. По большей части, покров меняется из-за океанического льда, который перемещается по воде, нарастает и тает. Поскольку Арктика почти полностью окружена землей, формирующийся в океане лед не такой мобильный, как в Антарктике. По этой причине ледяной покров на Северном полюсе как правило на несколько метров толще, чем на Южном.
При этом самих запасов льда на Южном полюсе больше, чем на Северном. Опять же, причина в том, что в Антарктике покров присутствует не только на воде, но и на земле. Суммарная площадь ледяного покрова Южного полюса составляет около 13,7 млн квадратных километров.