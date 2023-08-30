На каком полюсе холоднее: Северном или Южном?

Северный и Южный Полюса — самые холодные места на планете. Из-за своего расположения они не получают прямого солнечного света: на обоих полюсах солнце всегда находится близ горизонта, даже посреди лета. Зимой оно заходит за линию горизонта и не поднимается месяцами. Но какой из полюсов холоднее? Портал livescience.com ответил на этот вопрос.

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Арктика против Антарктики

В битве двух полюсов за титул самого холодного побеждает все-таки Южный, и главная причина заключатся в важном различии между двумя точками. Арктика, где находится Северный полюс — это океан, окруженный сушей. Антарктика, где находится Южный полюс — это суша, окруженная океаном. Вода охлаждается и нагревается медленнее, чем земля, что приводит к меньшим температурам. Даже когда Арктический океан покрыт льдом, сравнительно теплая температура воды оказывает эффект на климат, благодаря чему в Арктике не так холодно, как в Антарктике.

Кроме того, если Арктика находится на уровне моря, то средняя высота Антарктики составляет примерно 2 300 метров. И чем выше мы поднимаемся над уровнем моря, тем ниже становится температура.

На каком полюсе больше льда

Ледяной покров обоих полюсов варьируется в течение года: он разрастается длинными, темными зимами и тает под ярким летним солнцем. По большей части, покров меняется из-за океанического льда, который перемещается по воде, нарастает и тает. Поскольку Арктика почти полностью окружена землей, формирующийся в океане лед не такой мобильный, как в Антарктике. По этой причине ледяной покров на Северном полюсе как правило на несколько метров толще, чем на Южном.