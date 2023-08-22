Разработчик российской мобильной ОС «Аврора» увеличит штат на 40%
Как стало известно CNews, разработчик российской мобильной ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа» (ОМП) увеличит штат на 30-40%. Всего до конца 2023 г. штат компании вырастет с 250 до 330 ИТ-специалистов. Об этом CNews рассказал директор департамента разработки ОМП Роман Аляутдин.
Сейчас компания в поисках инженеров, разработчиков, а также специалистов по тестированию. Штат тестировщиков компании ОМП увеличится на 30%. В тестировании нового релиза платформы «Аврора» принимают участие около 500 человек, отметил Аляутдин. В нем участвуют как специалисты ОМП, так и тестировщики со стороны наших партнеров, а также несколько сотен энтузиастов из бета-программы ОМП. В целом, в тестировании нового релиза платформы «Аврора» принимают участие около 500 человек.
«До конца 2023 года выйдет еще четыре планшета и смартфона на ОС Аврора от разных производителей», — рассказал CNews Аляутдин.
Речь идет об устройствах «Аквариуса», «Байэтэрга», Yadro и F+tech. Сейчас существует более 10 устройств на «Авроре» помимо перечисленных производителей еще «Кьютэк» и НИИ «Масштаб». Компания совместно с этими вендорами работает над созданием полноценной экосистемы вокруг мобильной ОС.
В августе 2023 г. на ресурсе по поиску работы HeadHunter появились вакансии специалиста по ручному и автоматизированному тестированию от разработчика «Авроры». Они займутся ручным тестированием мобильных устройств на базе «Авроры» и автотестами, а также разработкой платформы управления корпоративными парками мобильных устройств, ориентированную на сегменты B2B и B2G. Помимо этого, у компании открыта программа бета-тестирования устройств в пяти российских городах. В ней принимают участие разработчики и обычные пользователи, которые получают устройства на «Авроре» для своего личного использования, разработки и тестов экспериментальных функций. И ОМП получает от них обратную связь.
Разработчик российской мобильной ОС «Аврора» увеличит штат на 40%